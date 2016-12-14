

Каждые несколько лет у человечества появляются новые причины для беспокойства. Тем не менее, в этот раз все звучит несколько более серьезно. Астрономы обнаружили в небе огромную звезду, которая вполне может уничтожить всю нашу планету. Более того, предполагается, что появление аналогичной звезды уже привело к исчезновению динозавров.