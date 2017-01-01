Группа австралийских астрономов наблюдает сейчас за весьма странным и одновременно зловещим феноменом. Ученые сообщают, что по всей Вселенной в данный момент буквально высасывается жизнь из галактик.
Программа «Google Планета Земля», позволяющая рассматривать спутниковые фотографии нашего «голубого шарика», является настоящим кладом для многочисленных уфологов и виртуальных археологов.
Специалисты из компании Keeper Security выяснили, что самым популярным в мире паролем вновь стала комбинация «123456». Оказалось, что пароль «123456» используют около 17 процентов интернет-пользователей. Всего в результате масштабных взломов за год пострадали более 10 миллионов человек.
Калифорнийская компания Moon Express, надеющаяся однажды заняться добычей полезных ископаемых на Луне, получила полный объем финансирования для своего первого путешествия к лунной поверхности, которое по планам должно состояться уже в этом году. В рамках последнего раунда финансирования компания получила большой транш.
Новое открытие заставило ученых по всему миру пересмотреть свое понимание работы некоторых отделов мозга. С помощью точечной лазерной стимуляции мозга ученым удалось превратить лабораторных мышей в безжалостных киллеров, потрошащих все на своем пути.
Система Плутон-Харон обладает не меньшей гармонией и взаимной пользой, чем пара Земля-Луна! Ученые выяснили, что атмосфера Плутона не испарилась в космос за последние несколько миллионов лет лишь благодаря существованию Харона, периодически закрывающего Плутон от солнечного ветра, уносящего молекулы газа.
Каждые несколько лет у человечества появляются новые причины для беспокойства. Тем не менее, в этот раз все звучит несколько более серьезно. Астрономы обнаружили в небе огромную звезду, которая вполне может уничтожить всю нашу планету. Более того, предполагается, что появление аналогичной звезды уже привело к исчезновению динозавров.
Американский кинорежиссер Джордж Лукас создаст в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) Музей нарративного искусства. Кинематографист подарит учреждению личную коллекцию экспонатов со съемок фантастической саги «Звездные войны», сообщает The Los Angeles Times.
Израильские геофизики рассказали, что Луна сформировалась в результате столкновения Земли со множеством других планет. Тем временем, астрономы происхождению таинственной Планеты Х нашли случайное объяснение, а также назвали возможное предназначение сигналов инопланетных цивилизаций.
Дорогие друзья! С Новым 2017 Годом! Вот и ушел в вечность 2016 со своими горестями и радостями, приятными и неприятными событиями. Пусть новый год порадует больше, чем прошедший, ведь мы этого достойны!
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