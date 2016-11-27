Религиозный экстаз сопровождается повышенной активностью мозговых центров удовольствия. Что бы мы ни думали насчёт бога – есть он, нет ли его, добрый ли он, злой ли – религиозная вера представляет собой любопытный психоневрологический феномен, который, очевидно, сопровождается какими-то процессами в мозге. А это значит, что её можно изучать.