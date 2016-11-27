  • ИНТЕРЕСНОЕ И НЕОБЫЧНОЕ РЯДОМ
    Необычные факты и события в мире. О загадках религии, тайнах магии, мистике. Об интересных и необъяснимых фактах на Земле и в космосе..

Всех с Новым 2017 Годом!

Всех с Новым 2017 Годом!


Дорогие друзья! С Новым 2017 Годом! Вот и ушел в вечность 2016 со своими горестями и радостями, приятными и неприятными событиями. Пусть новый год порадует больше, чем прошедший, ведь мы этого достойны!

Просмотров: 76 | Комментариев: 2 | Дата: 01.01.2017

Следующая золотая лихорадка будет в космосе

Следующая золотая лихорадка будет в космосе


В настоящее время полеты в космос нельзя назвать особо прибыльным делом. Их оплачивают правительственные агентства и государственные программы, финансируют миллиардеры-мечтатели. Однако все может кардинально измениться, если появится необычная возможность перенести добычу полезных ископаемых в пространство космоса.

Просмотров: 108 | Комментариев: 2 | Дата: 30.12.2016

Бактерии используют секретный код, чтобы обмануть антибиотики

Бактерии используют секретный код, чтобы обмануть антибиотики


Ученые Орхусского университета в Дании обнаружили, что болезнетворные бактерии используют кодовый язык, пытаясь спрятаться от иммунной системы и медикаментов. Расшифровка этого языка позволит разработать действенные антибиотики.

Просмотров: 123 | Комментариев: 2 | Дата: 28.12.2016

Графен поможет в борьбе с раковыми опухолями

Графен поможет в борьбе с раковыми опухолями


Практически каждую неделю исследователям графена удаётся найти новые сферы применения для этого удивительного материала. Графен достаточно неплохо продемонстрировал себя в области обнаружения раковых клеток, что делает его важной составляющей будущих инструментов для диагностики этого смертельного заболевания.

Просмотров: 172 | Комментариев: 2 | Дата: 24.12.2016

Ватикан расскажет об инопланетянах

Ватикан расскажет об инопланетянах

Различные высокопоставленные представители Ватикана намекнули, что Римско-Католическая церковь готовится раскрыть для общественности информацию о пришельцах и НЛО, в течение нескольких месяцев. Папа Римский Франциск намекал уже несколько раз, что в прошлом землю посещали инопланетяне, и обещал полное публичное Раскрытие в скором будущем.
Просмотров: 235 | Комментариев: 2 | Дата: 14.12.2016

Землян ожидает смена полюсов и природные катаклизмы

Землян ожидает смена полюсов и природные катаклизмы


Землян ожидает грандиозная переполюсовка планеты, которая приведет к ужасным последствиям. Когда поменяются местами магнитные полюсы Земли? Тем временем, длина суток на Земле увеличивается на 1,8 миллисекунды каждые 100 лет.

Просмотров: 308 | Комментариев: 0 | Дата: 10.12.2016

Была ли звездой Вифлеемская звезда

Была ли звездой Вифлеемская звезда


Вифлеемская звезда, библейское знамение Рождества Христова, могла быть не звездой, а редким соединением небесных тел. Упоминание астрономических явлений в древних документах служит важным источником информации, поскольку с их помощью мы можем более-менее точно датировать события, о которых идет речь.

Просмотров: 340 | Комментариев: 0 | Дата: 07.12.2016

Верить в бога приятно, утверждают ученые

Верить в бога приятно, утверждают ученые

Религиозный экстаз сопровождается повышенной активностью мозговых центров удовольствия. Что бы мы ни думали насчёт бога – есть он, нет ли его, добрый ли он, злой ли – религиозная вера представляет собой любопытный психоневрологический феномен, который, очевидно, сопровождается какими-то процессами в мозге. А это значит, что её можно изучать.
Просмотров: 247 | Комментариев: 0 | Дата: 07.12.2016

На Венере обнаружили колонии инопланетян

На Венере обнаружили колонии инопланетян


«Охотники за инопланетянами» заявили, что на фотографиях, сделанных зондом «Магеллан», ими были обнаружены огромные здания пришельцев, способных выжить на Венере. При этом уфологи утверждают, что специалисты NASA об инопланетных базах знали давно, однако не выдавали эту информацию.

Просмотров: 486 | Комментариев: 4 | Дата: 27.11.2016

Тобольского мыслителя и статуи острова Пасхи создали рептилоиды

Тобольского мыслителя и статуи острова Пасхи создали рептилоиды


Тобольский мыслитель, являющийся наиболее старой из найденных в Азии скульптур, окружен настоящим ореолом мистики. Статуя обладает неким загадочным магнетизмом и буквально притягивает людей к себе. Возможно, именно поэтому на нее посмотрели в музее более миллиона человек. Уфологи, заинтересовавшиеся уникальным древним артефактом, считают, что его создал не человек.

Просмотров: 521 | Комментариев: 3 | Дата: 27.11.2016
1 2 3 ... 101 102 »




 

 

При перепечатке материалов с сайта обязательна индексируемая ссылка на http://potustorony.ru