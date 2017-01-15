  • ИНТЕРЕСНОЕ И НЕОБЫЧНОЕ РЯДОМ
    Необычные факты и события в мире. О загадках религии, тайнах магии, мистике. Об интересных и необъяснимых фактах на Земле и в космосе..

Создан жизнеспособный эмбрион гибрида человека и свиньи

Создан жизнеспособный эмбрион гибрида человека и свиньи


Буквально несколько дней назад стало известно, что японским учёным удалось вырастить поджелудочную железу мыши в теле крысы. И вот ещё одна необычная победа исследователей: впервые в истории науки учёным удалось создать жизнеспособный эмбрион химеры, представляющей собой гибрид человека и свиньи.

Просмотров: 77 | Комментариев: 0 | Дата: Сегодня

Ученые обнаружили признаки жизни после смерти

Ученые обнаружили признаки жизни после смерти


После смерти некоторые клетки продолжают жить в течение 48 часов и более, словно пытаясь «исправить» плачевное положение организма. Такое необычное явление ученые назвали «сумерками смерти».

Просмотров: 219 | Комментариев: 0 | Дата: 30.01.2017

Новый конец света намечен на 25 февраля этого года

Новый конец света намечен на 25 февраля этого года


У вас есть планы на 24 февраля? Если планы важные, перенести решение этих дел на пару дней раньше. Кто знает, возможно, 25 февраля никогда не наступит. В конце прошлого года аэрокосмическое агентство NASA объявило о том, что в сторону Земли движется весьма крупный космический объект.

Просмотров: 312 | Комментариев: 0 | Дата: 28.01.2017

Динозавры погибли от холода и темноты

Динозавры погибли от холода и темноты


Исследователи Потсдамского института своей научной работой подтвердили гипотезу, согласно которой динозавры вымерли от изменения климата, произошедшего в результате падения на Землю астероида.

Просмотров: 287 | Комментариев: 0 | Дата: 27.01.2017

Неведомая сила высасывает из галактик жизнь

Неведомая сила высасывает из галактик жизнь

Группа австралийских астрономов наблюдает сейчас за весьма странным и одновременно зловещим феноменом. Ученые сообщают, что по всей Вселенной в данный момент буквально высасывается жизнь из галактик.
Просмотров: 230 | Комментариев: 0 | Дата: 22.01.2017

В Антарктиде нашли базу пришельцев

В Антарктиде нашли базу пришельцев

Программа «Google Планета Земля», позволяющая рассматривать спутниковые фотографии нашего «голубого шарика», является настоящим кладом для многочисленных уфологов и виртуальных археологов.
Просмотров: 219 | Комментариев: 0 | Дата: 22.01.2017

Самый популярный пароль прошлого года

Самый популярный пароль прошлого года

Специалисты из компании Keeper Security выяснили, что самым популярным в мире паролем вновь стала комбинация «123456». Оказалось, что пароль «123456» используют около 17 процентов интернет-пользователей. Всего в результате масштабных взломов за год пострадали более 10 миллионов человек.
Просмотров: 188 | Комментариев: 0 | Дата: 20.01.2017

Первый частный полет к Луне может состояться уже в этом году

Первый частный полет к Луне может состояться уже в этом году

Калифорнийская компания Moon Express, надеющаяся однажды заняться добычей полезных ископаемых на Луне, получила полный объем финансирования для своего первого путешествия к лунной поверхности, которое по планам должно состояться уже в этом году. В рамках последнего раунда финансирования компания получила большой транш.
Просмотров: 157 | Комментариев: 1 | Дата: 17.01.2017

Ученые превратили мышей в яростных хищников

Ученые превратили мышей в яростных хищников


Новое открытие заставило ученых по всему миру пересмотреть свое понимание работы некоторых отделов мозга. С помощью точечной лазерной стимуляции мозга ученым удалось превратить лабораторных мышей в безжалостных киллеров, потрошащих все на своем пути.

Просмотров: 149 | Комментариев: 0 | Дата: 15.01.2017

Плутон и Харон также взаимосвязаны как Земля с Луной

Плутон и Харон также взаимосвязаны как Земля с Луной


Система Плутон-Харон обладает не меньшей гармонией и взаимной пользой, чем пара Земля-Луна! Ученые выяснили, что атмосфера Плутона не испарилась в космос за последние несколько миллионов лет лишь благодаря существованию Харона, периодически закрывающего Плутон от солнечного ветра, уносящего молекулы газа.

Просмотров: 143 | Комментариев: 0 | Дата: 15.01.2017
1 2 3 ... 102 103 »




 

 

При перепечатке материалов с сайта обязательна индексируемая ссылка на http://potustorony.ru