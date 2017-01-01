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Неведомая сила высасывает из галактик жизнь

Неведомая сила высасывает из галактик жизнь

Группа австралийских астрономов наблюдает сейчас за весьма странным и одновременно зловещим феноменом. Ученые сообщают, что по всей Вселенной в данный момент буквально высасывается жизнь из галактик.
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В Антарктиде нашли базу пришельцев

В Антарктиде нашли базу пришельцев

Программа «Google Планета Земля», позволяющая рассматривать спутниковые фотографии нашего «голубого шарика», является настоящим кладом для многочисленных уфологов и виртуальных археологов.
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Самый популярный пароль прошлого года

Самый популярный пароль прошлого года

Специалисты из компании Keeper Security выяснили, что самым популярным в мире паролем вновь стала комбинация «123456». Оказалось, что пароль «123456» используют около 17 процентов интернет-пользователей. Всего в результате масштабных взломов за год пострадали более 10 миллионов человек.
Просмотров: 48 | Комментариев: 0 | Дата: 20.01.2017

Первый частный полет к Луне может состояться уже в этом году

Первый частный полет к Луне может состояться уже в этом году

Калифорнийская компания Moon Express, надеющаяся однажды заняться добычей полезных ископаемых на Луне, получила полный объем финансирования для своего первого путешествия к лунной поверхности, которое по планам должно состояться уже в этом году. В рамках последнего раунда финансирования компания получила большой транш.
Просмотров: 86 | Комментариев: 0 | Дата: 17.01.2017

Ученые превратили мышей в яростных хищников

Ученые превратили мышей в яростных хищников


Новое открытие заставило ученых по всему миру пересмотреть свое понимание работы некоторых отделов мозга. С помощью точечной лазерной стимуляции мозга ученым удалось превратить лабораторных мышей в безжалостных киллеров, потрошащих все на своем пути.

Просмотров: 90 | Комментариев: 0 | Дата: 15.01.2017

Плутон и Харон также взаимосвязаны как Земля с Луной

Плутон и Харон также взаимосвязаны как Земля с Луной


Система Плутон-Харон обладает не меньшей гармонией и взаимной пользой, чем пара Земля-Луна! Ученые выяснили, что атмосфера Плутона не испарилась в космос за последние несколько миллионов лет лишь благодаря существованию Харона, периодически закрывающего Плутон от солнечного ветра, уносящего молекулы газа.

Просмотров: 94 | Комментариев: 0 | Дата: 15.01.2017

Обнаружена звезда, способная уничтожить всю Землю

Обнаружена звезда, способная уничтожить всю Землю


Каждые несколько лет у человечества появляются новые причины для беспокойства. Тем не менее, в этот раз все звучит несколько более серьезно. Астрономы обнаружили в небе огромную звезду, которая вполне может уничтожить всю нашу планету. Более того, предполагается, что появление аналогичной звезды уже привело к исчезновению динозавров.

Просмотров: 95 | Комментариев: 0 | Дата: 15.01.2017

Джордж Лукас построит музей «Звездных войн»

Джордж Лукас построит музей «Звездных войн»


Американский кинорежиссер Джордж Лукас создаст в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) Музей нарративного искусства. Кинематографист подарит учреждению личную коллекцию экспонатов со съемок фантастической саги «Звездные войны», сообщает The Los Angeles Times.

Просмотров: 113 | Комментариев: 0 | Дата: 13.01.2017

Луну назвали порождением нескольких планет

Луну назвали порождением нескольких планет


Израильские геофизики рассказали, что Луна сформировалась в результате столкновения Земли со множеством других планет. Тем временем, астрономы происхождению таинственной Планеты Х нашли случайное объяснение, а также назвали возможное предназначение сигналов инопланетных цивилизаций.

Просмотров: 100 | Комментариев: 0 | Дата: 13.01.2017

Всех с Новым 2017 Годом!

Всех с Новым 2017 Годом!


Дорогие друзья! С Новым 2017 Годом! Вот и ушел в вечность 2016 со своими горестями и радостями, приятными и неприятными событиями. Пусть новый год порадует больше, чем прошедший, ведь мы этого достойны!

Просмотров: 139 | Комментариев: 2 | Дата: 01.01.2017
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