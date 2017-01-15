

У вас есть планы на 24 февраля? Если планы важные, перенести решение этих дел на пару дней раньше. Кто знает, возможно, 25 февраля никогда не наступит. В конце прошлого года аэрокосмическое агентство NASA объявило о том, что в сторону Земли движется весьма крупный космический объект.