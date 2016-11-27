Дорогие друзья! С Новым 2017 Годом! Вот и ушел в вечность 2016 со своими горестями и радостями, приятными и неприятными событиями. Пусть новый год порадует больше, чем прошедший, ведь мы этого достойны!
В настоящее время полеты в космос нельзя назвать особо прибыльным делом. Их оплачивают правительственные агентства и государственные программы, финансируют миллиардеры-мечтатели. Однако все может кардинально измениться, если появится необычная возможность перенести добычу полезных ископаемых в пространство космоса.
Ученые Орхусского университета в Дании обнаружили, что болезнетворные бактерии используют кодовый язык, пытаясь спрятаться от иммунной системы и медикаментов. Расшифровка этого языка позволит разработать действенные антибиотики.
Практически каждую неделю исследователям графена удаётся найти новые сферы применения для этого удивительного материала. Графен достаточно неплохо продемонстрировал себя в области обнаружения раковых клеток, что делает его важной составляющей будущих инструментов для диагностики этого смертельного заболевания.
Различные высокопоставленные представители Ватикана намекнули, что Римско-Католическая церковь готовится раскрыть для общественности информацию о пришельцах и НЛО, в течение нескольких месяцев. Папа Римский Франциск намекал уже несколько раз, что в прошлом землю посещали инопланетяне, и обещал полное публичное Раскрытие в скором будущем.
Землян ожидает грандиозная переполюсовка планеты, которая приведет к ужасным последствиям. Когда поменяются местами магнитные полюсы Земли? Тем временем, длина суток на Земле увеличивается на 1,8 миллисекунды каждые 100 лет.
Вифлеемская звезда, библейское знамение Рождества Христова, могла быть не звездой, а редким соединением небесных тел. Упоминание астрономических явлений в древних документах служит важным источником информации, поскольку с их помощью мы можем более-менее точно датировать события, о которых идет речь.
Религиозный экстаз сопровождается повышенной активностью мозговых центров удовольствия. Что бы мы ни думали насчёт бога – есть он, нет ли его, добрый ли он, злой ли – религиозная вера представляет собой любопытный психоневрологический феномен, который, очевидно, сопровождается какими-то процессами в мозге. А это значит, что её можно изучать.
«Охотники за инопланетянами» заявили, что на фотографиях, сделанных зондом «Магеллан», ими были обнаружены огромные здания пришельцев, способных выжить на Венере. При этом уфологи утверждают, что специалисты NASA об инопланетных базах знали давно, однако не выдавали эту информацию.
Тобольский мыслитель, являющийся наиболее старой из найденных в Азии скульптур, окружен настоящим ореолом мистики. Статуя обладает неким загадочным магнетизмом и буквально притягивает людей к себе. Возможно, именно поэтому на нее посмотрели в музее более миллиона человек. Уфологи, заинтересовавшиеся уникальным древним артефактом, считают, что его создал не человек.
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