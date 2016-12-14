Новое открытие заставило ученых по всему миру пересмотреть свое понимание работы некоторых отделов мозга. С помощью точечной лазерной стимуляции мозга ученым удалось превратить лабораторных мышей в безжалостных киллеров, потрошащих все на своем пути.
Система Плутон-Харон обладает не меньшей гармонией и взаимной пользой, чем пара Земля-Луна! Ученые выяснили, что атмосфера Плутона не испарилась в космос за последние несколько миллионов лет лишь благодаря существованию Харона, периодически закрывающего Плутон от солнечного ветра, уносящего молекулы газа.
Каждые несколько лет у человечества появляются новые причины для беспокойства. Тем не менее, в этот раз все звучит несколько более серьезно. Астрономы обнаружили в небе огромную звезду, которая вполне может уничтожить всю нашу планету. Более того, предполагается, что появление аналогичной звезды уже привело к исчезновению динозавров.
Американский кинорежиссер Джордж Лукас создаст в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) Музей нарративного искусства. Кинематографист подарит учреждению личную коллекцию экспонатов со съемок фантастической саги «Звездные войны», сообщает The Los Angeles Times.
Израильские геофизики рассказали, что Луна сформировалась в результате столкновения Земли со множеством других планет. Тем временем, астрономы происхождению таинственной Планеты Х нашли случайное объяснение, а также назвали возможное предназначение сигналов инопланетных цивилизаций.
Дорогие друзья! С Новым 2017 Годом! Вот и ушел в вечность 2016 со своими горестями и радостями, приятными и неприятными событиями. Пусть новый год порадует больше, чем прошедший, ведь мы этого достойны!
В настоящее время полеты в космос нельзя назвать особо прибыльным делом. Их оплачивают правительственные агентства и государственные программы, финансируют миллиардеры-мечтатели. Однако все может кардинально измениться, если появится необычная возможность перенести добычу полезных ископаемых в пространство космоса.
Ученые Орхусского университета в Дании обнаружили, что болезнетворные бактерии используют кодовый язык, пытаясь спрятаться от иммунной системы и медикаментов. Расшифровка этого языка позволит разработать действенные антибиотики.
Практически каждую неделю исследователям графена удаётся найти новые сферы применения для этого удивительного материала. Графен достаточно неплохо продемонстрировал себя в области обнаружения раковых клеток, что делает его важной составляющей будущих инструментов для диагностики этого смертельного заболевания.
Различные высокопоставленные представители Ватикана намекнули, что Римско-Католическая церковь готовится раскрыть для общественности информацию о пришельцах и НЛО, в течение нескольких месяцев. Папа Римский Франциск намекал уже несколько раз, что в прошлом землю посещали инопланетяне, и обещал полное публичное Раскрытие в скором будущем.
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