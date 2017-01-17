Исследователи из Японии пришли к интересному выводу, что рядом с остатками сверхновой W44, расположенными на удалении 10 тыс. световых лет от нас, может находиться «спрятавшаяся» за облаком межзвездного газа черная дыра.
Ученые подтвердили существование «потерянного континента» под островом Маврикий в Индийском океане, который остался после распада суперконтинента Гондвана, начавшегося 200 миллионов лет назад. Дробление произошло вследствие тектоники плит.
Буквально несколько дней назад стало известно, что японским учёным удалось вырастить поджелудочную железу мыши в теле крысы. И вот ещё одна необычная победа исследователей: впервые в истории науки учёным удалось создать жизнеспособный эмбрион химеры, представляющей собой гибрид человека и свиньи.
После смерти некоторые клетки продолжают жить в течение 48 часов и более, словно пытаясь «исправить» плачевное положение организма. Такое необычное явление ученые назвали «сумерками смерти».
У вас есть планы на 24 февраля? Если планы важные, перенести решение этих дел на пару дней раньше. Кто знает, возможно, 25 февраля никогда не наступит. В конце прошлого года аэрокосмическое агентство NASA объявило о том, что в сторону Земли движется весьма крупный космический объект.
Исследователи Потсдамского института своей научной работой подтвердили гипотезу, согласно которой динозавры вымерли от изменения климата, произошедшего в результате падения на Землю астероида.
Группа австралийских астрономов наблюдает сейчас за весьма странным и одновременно зловещим феноменом. Ученые сообщают, что по всей Вселенной в данный момент буквально высасывается жизнь из галактик.
Программа «Google Планета Земля», позволяющая рассматривать спутниковые фотографии нашего «голубого шарика», является настоящим кладом для многочисленных уфологов и виртуальных археологов.
Специалисты из компании Keeper Security выяснили, что самым популярным в мире паролем вновь стала комбинация «123456». Оказалось, что пароль «123456» используют около 17 процентов интернет-пользователей. Всего в результате масштабных взломов за год пострадали более 10 миллионов человек.
Калифорнийская компания Moon Express, надеющаяся однажды заняться добычей полезных ископаемых на Луне, получила полный объем финансирования для своего первого путешествия к лунной поверхности, которое по планам должно состояться уже в этом году. В рамках последнего раунда финансирования компания получила большой транш.
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