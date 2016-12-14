  • ИНТЕРЕСНОЕ И НЕОБЫЧНОЕ РЯДОМ
    Необычные факты и события в мире. О загадках религии, тайнах магии, мистике. Об интересных и необъяснимых фактах на Земле и в космосе..

Ученые превратили мышей в яростных хищников

Ученые превратили мышей в яростных хищников


Новое открытие заставило ученых по всему миру пересмотреть свое понимание работы некоторых отделов мозга. С помощью точечной лазерной стимуляции мозга ученым удалось превратить лабораторных мышей в безжалостных киллеров, потрошащих все на своем пути.

Просмотров: 47 | Комментариев: 0 | Дата: Вчера

Плутон и Харон также взаимосвязаны как Земля с Луной

Плутон и Харон также взаимосвязаны как Земля с Луной


Система Плутон-Харон обладает не меньшей гармонией и взаимной пользой, чем пара Земля-Луна! Ученые выяснили, что атмосфера Плутона не испарилась в космос за последние несколько миллионов лет лишь благодаря существованию Харона, периодически закрывающего Плутон от солнечного ветра, уносящего молекулы газа.

Просмотров: 61 | Комментариев: 0 | Дата: Вчера

Обнаружена звезда, способная уничтожить всю Землю

Обнаружена звезда, способная уничтожить всю Землю


Каждые несколько лет у человечества появляются новые причины для беспокойства. Тем не менее, в этот раз все звучит несколько более серьезно. Астрономы обнаружили в небе огромную звезду, которая вполне может уничтожить всю нашу планету. Более того, предполагается, что появление аналогичной звезды уже привело к исчезновению динозавров.

Просмотров: 55 | Комментариев: 0 | Дата: Вчера

Джордж Лукас построит музей «Звездных войн»

Джордж Лукас построит музей «Звездных войн»


Американский кинорежиссер Джордж Лукас создаст в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) Музей нарративного искусства. Кинематографист подарит учреждению личную коллекцию экспонатов со съемок фантастической саги «Звездные войны», сообщает The Los Angeles Times.

Просмотров: 82 | Комментариев: 0 | Дата: 13.01.2017

Луну назвали порождением нескольких планет

Луну назвали порождением нескольких планет


Израильские геофизики рассказали, что Луна сформировалась в результате столкновения Земли со множеством других планет. Тем временем, астрономы происхождению таинственной Планеты Х нашли случайное объяснение, а также назвали возможное предназначение сигналов инопланетных цивилизаций.

Просмотров: 76 | Комментариев: 0 | Дата: 13.01.2017

Всех с Новым 2017 Годом!

Всех с Новым 2017 Годом!


Дорогие друзья! С Новым 2017 Годом! Вот и ушел в вечность 2016 со своими горестями и радостями, приятными и неприятными событиями. Пусть новый год порадует больше, чем прошедший, ведь мы этого достойны!

Просмотров: 120 | Комментариев: 2 | Дата: 01.01.2017

Следующая золотая лихорадка будет в космосе

Следующая золотая лихорадка будет в космосе


В настоящее время полеты в космос нельзя назвать особо прибыльным делом. Их оплачивают правительственные агентства и государственные программы, финансируют миллиардеры-мечтатели. Однако все может кардинально измениться, если появится необычная возможность перенести добычу полезных ископаемых в пространство космоса.

Просмотров: 135 | Комментариев: 2 | Дата: 30.12.2016

Бактерии используют секретный код, чтобы обмануть антибиотики

Бактерии используют секретный код, чтобы обмануть антибиотики


Ученые Орхусского университета в Дании обнаружили, что болезнетворные бактерии используют кодовый язык, пытаясь спрятаться от иммунной системы и медикаментов. Расшифровка этого языка позволит разработать действенные антибиотики.

Просмотров: 150 | Комментариев: 2 | Дата: 28.12.2016

Графен поможет в борьбе с раковыми опухолями

Графен поможет в борьбе с раковыми опухолями


Практически каждую неделю исследователям графена удаётся найти новые сферы применения для этого удивительного материала. Графен достаточно неплохо продемонстрировал себя в области обнаружения раковых клеток, что делает его важной составляющей будущих инструментов для диагностики этого смертельного заболевания.

Просмотров: 204 | Комментариев: 2 | Дата: 24.12.2016

Ватикан расскажет об инопланетянах

Ватикан расскажет об инопланетянах

Различные высокопоставленные представители Ватикана намекнули, что Римско-Католическая церковь готовится раскрыть для общественности информацию о пришельцах и НЛО, в течение нескольких месяцев. Папа Римский Франциск намекал уже несколько раз, что в прошлом землю посещали инопланетяне, и обещал полное публичное Раскрытие в скором будущем.
Просмотров: 270 | Комментариев: 2 | Дата: 14.12.2016
1 2 3 ... 102 103 »




 

 

При перепечатке материалов с сайта обязательна индексируемая ссылка на http://potustorony.ru